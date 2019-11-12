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İzmir'de fuhuş operasyonunda 250 bin lira ele geçirildi

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 16:30

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kadınları fuhşa zorladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, masaj salonunda 250 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, ismi açıklanmayan bir kadının masaj salonunda, kendisine zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Kasım'da mesaj salonuna ve şüphelilerin evlerine operasyon düzenledi. Salonda yapılan aramada, çok sayıda cep telefonu, fuhşa zorlanan kadınlara imzalattırılan sözleşmeler, çeşitli hesapların tutulduğu ajandalar ile fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 250 bin lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında masaj salonunun işletmecisi S.Ş.'nin yanı sıra, D.K., H.Ş., P.M., Z.U.S., Z.I., N.K., D.K., P.T., M.T., E.A., Y.C., O.T. ve C.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında şüphelilerin elebaşı olduğu öne sürülen S.Ş.'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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