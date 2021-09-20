İzmir'de hafızlık yarışması heyecanı

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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hafızlık Yarışması' Türkiye finali İzmir'de Bilal Saygılı Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Kur'an Kursu öğrencileri arasında yapılan 'Hafızlık Yarışması' Türkiye finali İzmir'de gerçekleştiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Kur'an kursu öğrencileri arasındaki 'Hafızlık Yarışması' İzmir Bilal Saygılı Camii Konferans Salonu'nda şu an devam ediyor. Hafızlık çokda kolay olmayan bir eğitimden geçiyor gençler hafız olmak için. Yarışmaya 85 bin Kur'an Kursu öğrencisi arasından seçilen 7 Türkiye birincisi katılıyor şu anda.İstanbul'dan Ömer Fatih Kuday jürinin sorduğu sorularla Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor. Yarışmacıların yaş ortalamaları yaklaşık 12-16 yaş arasında. Hafızlık eğitimi yaklaşık 3 yıl sürüyor.30 cüz 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'i yaklaşık 20 aylık bir eğitim süresince ezberleyerek hafız olabiliyorlar. Yarışmaya gelecek olursak; yarışmada 3 kişilik bir jüri var. Bu 3 kişilik jüri, 600 sayfa içerisinden herhangi bir bölüme başlıyor, yarışmacıysa kaldığı yerden devam ediyor. Çok sağlam bir ezber gerektiriyor.Jüri bu okumayı değerlendirerek belli bir puanlama yapıyor. Puanlamanın sonunda 7 Türkiye Bölge birincisi arasından bir birinci seçilecek.Yarışma devam ediyor İzmir'de. Sonuçları yarışma bittiğinde öğreneceğiz.Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz."