  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de hafızlık yarışması heyecanı

    İzmir'de hafızlık yarışması heyecanı

    Giriş Tarihi: 20.09.2021, 12:44

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Hafızlık Yarışması' Türkiye finali İzmir'de Bilal Saygılı Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

    Kur'an Kursu öğrencileri arasında yapılan 'Hafızlık Yarışması' Türkiye finali İzmir'de gerçekleştiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
    "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Kur'an kursu öğrencileri arasındaki 'Hafızlık Yarışması' İzmir Bilal Saygılı Camii Konferans Salonu'nda şu an devam ediyor. Hafızlık çokda kolay olmayan bir eğitimden geçiyor gençler hafız olmak için. Yarışmaya 85 bin Kur'an Kursu öğrencisi arasından seçilen 7 Türkiye birincisi katılıyor şu anda.İstanbul'dan Ömer Fatih Kuday jürinin sorduğu sorularla Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor. Yarışmacıların yaş ortalamaları yaklaşık 12-16 yaş arasında. Hafızlık eğitimi yaklaşık 3 yıl sürüyor.30 cüz 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'i yaklaşık 20 aylık bir eğitim süresince ezberleyerek hafız olabiliyorlar. Yarışmaya gelecek olursak; yarışmada 3 kişilik bir jüri var. Bu 3 kişilik jüri, 600 sayfa içerisinden herhangi bir bölüme başlıyor, yarışmacıysa kaldığı yerden devam ediyor. Çok sağlam bir ezber gerektiriyor.Jüri bu okumayı değerlendirerek belli bir puanlama yapıyor. Puanlamanın sonunda 7 Türkiye Bölge birincisi arasından bir birinci seçilecek.Yarışma devam ediyor İzmir'de. Sonuçları yarışma bittiğinde öğreneceğiz.Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz."

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de hafızlık yarışması heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda nefes kesen gösteri
    TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda nefes kesen gösteri
    Turgutlu’da sosyal yardım bütçesinde yolsuzluk
    Turgutlu'da sosyal yardım bütçesinde yolsuzluk
    Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 21. bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı 8. yeni bölüm fragmanı
    İkimizin Sırrı 8. yeni bölüm fragmanı
    Mavi Vatan’da kritik tatbikat!
    Mavi Vatan'da kritik tatbikat!
    Başkan Erdoğan’dan Daha Adil Bir Dünya Mümkün konferansında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" konferansında önemli açıklamalar
    Mavi Vatan’da kritik tatbikat!
    Mavi Vatan'da kritik tatbikat!
    İzmir’de koca dehşeti! Çocuklarının gözü önünde darp etti
    İzmir’de koca dehşeti! Çocuklarının gözü önünde darp etti
    19 Eylül Pazar Kovid-19 tablosu açıklandı!
    19 Eylül Pazar Kovid-19 tablosu açıklandı!
    Otomobilin dik taklalar attığı kazadan korkunç görüntüler
    Otomobilin dik taklalar attığı kazadan korkunç görüntüler
    İzmir Adliyesi hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu kazada hayatını kaybetti
    İzmir Adliyesi hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu kazada hayatını kaybetti
    Çanakkale’de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı
    Çanakkale'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı; kadının çocuğu ile kaçışı kamerada