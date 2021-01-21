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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de heykel protestosu! Zeytin ağaçlarını keserek park yaptılar

    İzmir'de heykel protestosu! Zeytin ağaçlarını keserek park yaptılar

    Giriş Tarihi: 21.01.2021, 14:36

    İzmir'de Buca Belediyesi Menderes Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarını keserek gazeteci Bekir Coşkun'un heykelini dikme kararı aldı. İzmirli vatandaşlar ise bu kararı protesto ederek yürüyüş kararı aldı.

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