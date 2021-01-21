İzmir'de Buca Belediyesi Menderes Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarını keserek gazeteci Bekir Coşkun'un heykelini dikme kararı aldı. İzmirli vatandaşlar ise bu kararı protesto ederek yürüyüş kararı aldı. Buca'daki moloz yığınları vatandaşları çileden çıkardı! CHP'li belediye sonunda açıklama yaptı
İzmir'de heykel protestosu! Zeytin ağaçlarını keserek park yaptılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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