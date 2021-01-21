İzmir'de heykel protestosu! Zeytin ağaçlarını keserek park yaptılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-heykel-protestosu-zeytin-agaclarini-keserek-park-yaptilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de Buca Belediyesi Menderes Mahallesi'ndeki zeytin ağaçlarını keserek gazeteci Bekir Coşkun'un heykelini dikme kararı aldı. İzmirli vatandaşlar ise bu kararı protesto ederek yürüyüş kararı aldı.