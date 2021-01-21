  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında

    İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında

    Giriş Tarihi: 21.01.2021, 10:26

    İzmir'in Çiğli ilçesinde, hafif ticari aracın bir motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletteki iki kişi, çarpmanın etkisiyle havaya yükseliyor.

    Çiğli ilçesindeki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) hafif ticari araç, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce havaya yükseldi. Meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki kişi yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulans ile kentteki özel bir hastaneye sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Eski Hava Alanı Caddesi üzerinde bir motosiklet seyir halindeyken, ardından gelen hafif ticari araç çarpıyor. Motosikletteki iki kişi, çarpmanın etkisiyle havaya yükseliyor.
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Denizli’de kan donduran görüntü! Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
    Denizli’de kan donduran görüntü! Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
    Kaz ve ördeklerin kar sevinci görenleri gülümsetti
    Kaz ve ördeklerin kar sevinci görenleri gülümsetti
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 43. yeni bölüm fragmanı
    Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı
    Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı
    Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı
    "Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı"
    Balıkesir’de koronaya karşı dört hırsız sirkesi
    Balıkesir’de koronaya karşı "dört hırsız sirkesi"
    Denizli’de kan donduran görüntü! Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
    Denizli’de kan donduran görüntü! Avcılar vurarak yaraladıkları yavru domuzu, köpeklere parçalattı
    Kaz ve ördeklerin kar sevinci görenleri gülümsetti
    Kaz ve ördeklerin kar sevinci görenleri gülümsetti
    Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı
    Akıncı 4. yeni bölüm fragmanı izle
    Balıkesir’de koronaya karşı dört hırsız sirkesi
    Balıkesir’de koronaya karşı "dört hırsız sirkesi"
    Zayıflamak isterken mağdur oldu! İzmir'de estetik merkezi faciası
    Zayıflamak isterken mağdur oldu! İzmir'de estetik merkezi faciası
    İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Çalıntı otomobili parçalayıp evinin salonunda saklamış
    İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Çalıntı otomobili parçalayıp evinin salonunda saklamış