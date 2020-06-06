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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kısıtlamasız ilk hafta sonu! Sokaklarda hareketlilik arttı

    İzmir'de kısıtlamasız ilk hafta sonu! Sokaklarda hareketlilik arttı

    Giriş Tarihi: 06.06.2020, 14:54

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2,5 aydır, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. 1 haziran'da normalleşme adımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına da son verildi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yer alan İzmir'de ise, vatandaşlar kısıtlamasız geçen ilk hafta sonunda sıcak havanın tadını çıkardı. İşte detaylar...

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