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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kötü koku sorunu neden yıllardır çözülemiyor?

    İzmir'de kötü koku sorunu neden yıllardır çözülemiyor?

    Giriş Tarihi: 01.06.2022, 15:51

    İzmir Körfezi'nin artık kronikleşmiş hale gelen kötü koku sorunu yaz ayları ile birlikte etkisini hissedilir derecede artırdı. Her mevsim ağır, dayanılamaz kokuların yükseldiği körfezden sıcaklığın artması ile birlikte gelen kokular bölge halkını isyan ettiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tunç Soyer'in göreve geldiğinden bu yana 3 yıl içinde yüzeceğini söylediği Körfez'in hali içler acısı noktaya geldi. Peki İzmir Körfezi'ndeki kötü koku sorunu yıllardır neden çözülemiyor? Konuyla ilgili AK Parti Karabağlar Meclis Üyesi Fikret Mısırlı A Haber'e açıklamalarda bulundu.

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