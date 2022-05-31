İzmir’in gündemi yine kötü koku

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İzmir Körfezi'ndeki koku sorunu da tekrar kent gündemine oturdu. Büyükşehir Belediyesi'nin bir önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu da bu sorunla ilgili yeni önerilerde bulundu.

Konunun siyasi söylemlerin dışında olduğunu kaydeden Kocaoğlu, "11 seneyi aşkın bir süre Körfez'in rehabilitasyonu için yaptığımız projenin ÇED süreci tamamlandı, uygulama projesi süreci de tamamlandı. Belediye başkanımız danışmanlarıyla ve bilim insanlarıyla görüştü, Körfez'in kendi kendini temizleyeceğine yönelik bir açıklama yaptı. Ama benim görüşüm; Körfez'in kuzeyine bir sirkülasyon kanalı, güneyine de limanı büyütecek bir yolun yapılması yönünde. Bunların projeleri de hazır" dedi.

"TEMİZLEMEK İZSU'NUN İŞİ"

Körfez'i temizlemenin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZSU'nun görevi olduğunu da ifade eden Aziz Kocaoğlu, "Bir an evvel belli makineler ve ekipmanlar kullanılarak, bunlar zaten bizim dönemimizde alındı, bunlara ilaveler yaparak, çıkan malzemeleri açıkta sirkülasyonu engellemeyeceği öngörülen adalara taşıyarak Körfez'in temizlenmesinde, sirkülasyonun sağlanmasında büyük fayda görürüm" diye konuştu

'İŞ YAPMIYOR, ROL YAPIYOR'

Körfez'deki kötü koku sorunuyla ilgili bir açıklama da MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den geldi. İzmir'de işten çok söylem olduğunu dile getiren Şahin, "Tunç Soyer ve CHP Belediyeciliği iş yapmaktan çok rol yapmayı, iş yapıyormuş gibi görünmeyi tercih ediyor. Gönül ister ki Körfez'de denize girebileceğimiz günleri görebilelim. Fakat bu artık mümkün görülmüyor.

Tunç Soyer'in şovmen ve tiyatrocu kimliği İzmir'in önündeki en büyük engel. Şov yapacağım diyerek hizmet yapmıyor. Seksenli yılların İzmir'ine geri döndük. Aslında İzmir'de kokan ve kokuşmuş olan bir şey varsa o da 23 yıldır İzmir'in önünü tıkayan, İzmir'e bir şey vermeyen CHP zihniyeti ve CHP Belediyeciliğidir" açıklamasını yaptı.

TUNCAY ÖZKAN TOPU BAKANLIĞA ATMAYA ÇALIŞTI

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'de yıllardır çözülemeyen kötü koku sorununda suçu Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın üstüne attı. Kendi partisinin beceriksizliğinin üstünü örtmek için topu bakanlığa atan Özkan, "İzmir'de, Ege'de pek çok kentimizde, İstanbul'da Marmara'da olduğu gibi müsilaj sorununu yaşıyoruz. Pek çok kentte arıtma tesisi çalıştırılamadığı için bakanlık bununla ilgilenmediği için atık sular arındırılamıyor" dedi.