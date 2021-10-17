İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından İzmir Metro AŞ'nin kapısına grev kararı asıldı. Görüşmelerde sözleşme taslağındaki 69 maddeden 9'unda anlaşma sağlanamadığından 22 Ekim Cuma günü saat 05.00 itibarıyla grev kararı uygulanmaya başlanacak.
İzmir'de metro ve tramvaylar kontak kapatacak! 627 işçi greve gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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