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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de metro ve tramvaylar kontak kapatacak! 627 işçi greve gidiyor

    İzmir'de metro ve tramvaylar kontak kapatacak! 627 işçi greve gidiyor

    Giriş Tarihi: 17.10.2021, 18:36

    İzmir'de metro ve tramvayda görevli 627 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi ve arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamamasının ardından İzmir Metro AŞ'nin kapısına grev kararı asıldı. Görüşmelerde sözleşme taslağındaki 69 maddeden 9'unda anlaşma sağlanamadığından 22 Ekim Cuma günü saat 05.00 itibarıyla grev kararı uygulanmaya başlanacak.

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