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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar çekildi

    İzmir'de olaylı gece! İki grubun kavgasında silahlar çekildi

    Giriş Tarihi: 23.10.2020, 08:25

    Son dakika... İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

    Son dakika... Olay, saat 23.45 sıralarında ilçeye bağlı Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfek ile vurulan Mustafa Ç. ile Nurhak T. yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nurhak T.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Mustafa Ç.'nin cansız bedeni otopsisi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



    Öte yandan, polis ekipleri hastane bahçesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Mustafa Ç.'nin yaşamını yitirdiğini duyan yakınları sinir krizi geçirdi.



    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    İHA

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