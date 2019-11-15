İzmir'de otoyolda kaçak göçmen kovalamacası

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otoyolda devriye gezen trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamacanın ardından minibüs sürücüsü aracı yol kenarında bırakarak kaçtı. Minibüsten ise 30 kaçak göçmen çıktı.

Bugün, saat 03.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devriye gezen Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'tan Çeşme istikametine giden 66 AV 004 plakalı bir minibüsten şüphelendi. Polis ekipleri, minibüs sürücüsüne durması yönünde uyarıda bulundu. Fakat polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ve minibüs sürücüsü arasındaki kovalamaca kısa bir süre sonra sona erdi. Minibüsü yol kenarına çeken sürücüsü, aracın anahtarını da alarak kayıplara karıştı.



Öte yandan, aracın kapılarını açan ekipler, minibüste aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 30 kaçak göçmen ile karşılaştı. Uyrukları henüz belirlenemeyen göçmenler, işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.



Polis, minibüsü yol kenarında bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

DHA