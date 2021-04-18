İzmir'de pahalı suya tepki!

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Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan İzmirliler belediyeye tepkili. İzmir Büyükşehir Belediyesi su idaresi İZSU'nun düzenlediği faturaya göre İzmir'de aylık ödenen su faturası 115 TL civarında olurken aynı su İstanbul'da 46 TL ve Ankara'da da 65 TL civarında oluyor. İzmir'deki su faturalarındaki farkın bu kadar fazla olmasının nedeni ise alınan katı atık bedeli. İzmirli vatandaşlar bu uygulamanın bir an önce sona ermesini istiyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.