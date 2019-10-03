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İzmir'de sokak hayvanlarını doyurmak için motosikletiyle turluyor! Onun sesini duyan kedi ve köpekler...

Giriş Tarihi: 03.10.2019, 17:36

İzmirli hayvansever Murat Mogol, 13 yıl önce aldığı motosikletiyle kentin 22 farklı noktasında 300'e yakın kedi ve köpeğin gece gündüz beslenmesini ve bakımlarını üstleniyor. Maaşının büyük kısmını sokak hayvanlarına harcayan Mogol'un motosikletinin sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor. Hayvansever Murat Mogol, "Beni bekleyenlerin olduğunu bilmek, motor sesini duyup da üzerine çıkıp, önce kendilerini sevdirip sonra yemek yemelerini görmek beni mutlu ediyor" dedi. İşte o görüntüler...

Motosikletiyle İzmir'i turluyor! Sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor Motosikletiyle İzmir'i turluyor! Sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor

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