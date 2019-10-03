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Motosikletiyle İzmir'i turluyor! Sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor

İzmirli hayvansever Murat Mogol, 13 yıl önce aldığı motosikletiyle kentin 22 farklı noktasında 300'e yakın kedi ve köpeğin gece gündüz beslenmesini ve bakımlarını üstleniyor. Maaşının büyük kısmını sokak hayvanlarına harcayan Mogol'un motosikletinin sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor. Hayvansever Murat Mogol, "Beni bekleyenlerin olduğunu bilmek, motor sesini duyup da üzerine çıkıp, önce kendilerini sevdirip sonra yemek yemelerini görmek beni mutlu ediyor" dedi

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 13:13 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





