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> Motosikletiyle İzmir'i turluyor! Sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor
Motosikletiyle İzmir'i turluyor! Sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor
İzmirli hayvansever Murat Mogol, 13 yıl önce aldığı motosikletiyle kentin 22 farklı noktasında 300'e yakın kedi ve köpeğin gece gündüz beslenmesini ve bakımlarını üstleniyor. Maaşının büyük kısmını sokak hayvanlarına harcayan Mogol'un motosikletinin sesini duyan kedi ve köpekler bir anda hareketleniyor. Hayvansever Murat Mogol, "Beni bekleyenlerin olduğunu bilmek, motor sesini duyup da üzerine çıkıp, önce kendilerini sevdirip sonra yemek yemelerini görmek beni mutlu ediyor" dedi
Giriş Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 13:13
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 13:13
İzmir'de yaşayan hayvansever Murat Mogol, 13 yıldan bu yana motosikletiyle kentin sokaklarını dolaşarak 300 yakın kedi ve köpeğin bakımını üsteniyor.
Karabağlar ilçesinde yaşayan bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan 45 yaşındaki Mogol, parkta gördüğü hasta bir kediye 13 yıl önce evinde bakmaya başladı.
Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin durumuna çok üzülen Mogol, yaşadığı apartmanın önüne yiyecek bırakarak onlarla ilgilendi.
Baktığı hayvan sayısı her geçen artan Mogol, bir süre sonra hayvanların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeye başladı.
SOKAK HAYVANLARI İÇİN MOTOSİKLET ALDI
Alsancak'taki işine gidip gelirken gördüğü sokak hayvanlarına da bakmaya karar veren hayvansever, onları besleyebilmek için motosiklet aldı.