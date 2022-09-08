İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği platform nasıl çöktü? | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-tarkanin-konser-verecegi-platform-nasil-coktu-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri için kurulan ve Tarkan'ın konser vereceği sahne dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı feci olay sonrası ekiplerin gece boyunca incelemleri sürdü. Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı. Peki dev platform nasıl çöktü? Tarkan konseri yapılacak mı? Bölgeden son durumu A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.