 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de tartıştığı arkadaşlarını TIR'la kovaladı

İzmir'de tartıştığı arkadaşlarını TIR'la kovaladı

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 10:28

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., altında çalışan şoförlerle tartıştıktan sonra, otoparktaki bir TIR'ı çalıştırıp, onların üzerine sürdü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçen pazartesi günü Karakuyu Mahallesi'ndeki bir asfalt üretim tesisinde meydana geldi. İşyerinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., iddiaya göre altında çalışan bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince tartışma çıktı. Selahattin B., tartışma sonrasında, işyerinin otoparkında park halinde bulunan bir TIR'ın şoför kabinine girerek aracı çalıştırdı ve şoförler ile asfalt işçilerinin üzerine rasgele sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler panik halinde kaçıştı. Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından yönetimindeki TIR'la beraber işyerinden çıkıp kaçmaya başladı. TIR'ı, işyerine 10 kilometre uzaklıktaki bir akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatlarını tehlikeye atan Selahattin B.'nin aranmasının sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Selahattin B.'nin 3 yıldır aynı işyerinde baş şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Selahattin B.'nin TIR'a bindikten sonra aracı asfalt işçileri ile şoförlerin üzerine sürdüğü, çalışanların panik halinde kaçıştıkları, bazı kişilerin de TIR'a yaklaşmaya çalışarak Selahattin B.'ye engel olmaya çalıştıkları görülüyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de tartıştığı arkadaşlarını TIR'la kovaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı yayınlandı
TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi
TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı
Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan imzayı attı
Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan imzayı attı
Yalan haber yapan FOX TV'ye halk tokatı
Yalan haber yapan FOX TV'ye halk tokatı
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti
İzmir'de metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti
Önlük giydirilen yavru köpek 'Fındık' okulun maskotu oldu
Önlük giydirilen yavru köpek 'Fındık' okulun maskotu oldu
Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi
Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi
Emniyet kemeri takmayan sürücü otomobilden fırladı
Muğla'da emniyet kemeri takmayan sürücü otomobilden fırladı
İzmir'de hareketli gece! 11 katlı bina boşaltıldı
İzmir'de hareketli gece! 11 katlı bina boşaltıldı