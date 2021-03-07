İzmir'de vaka sayıları neden arttı?

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Uzun bir aradan sonra dün bazı illerde kısıtlama yaşanmadı. O illerden biri de turuncu renkli olan İzmir'di. İzmirliler güzel havayı da fırsat bilerek cadde ve sokakları doldurdu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında ‘yüksek risk’ grubunda ‘turuncu’ renkte yer alan İzmir’de, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı 53,42’den 66.47’ye yükseldi. Peki İzmir'de vaka artışlarının nedeni ne? A Haber'den Gamze Elçi detayları aktardı.