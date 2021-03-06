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Haberler Uşak İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! Ege'de artış yaşandı mı?

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! 'de artış yaşandı mı?

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs risk haritasını paylaştı. Peki risk haritasına göre 'de son durum ne? Artış yaşandı mı? İşte Ege risk haritasında son durum...

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı! Ege'de artış yaşandı mı?
DHA

06.03.2021, 19:14

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Ege Bölgesi'nde vaka sayıları artış gösterdi. İvmenin tersine döndüğü tek istisna il ise Uşak oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'yüksek risk' grubunda 'turuncu' renkte yer alan İzmir'de, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı 53,42'den 66.47'ye yükseldi. Ege Bölgesindeki diğer illerde de artış olduğu gözlendi. Manisa'da 39,64 olan vaka sayısı 50,81'e, Denizli'de 32,14 olan vaka sayısı ise 38,81'e çıktı. Muğla'da ise daha önce 57,38 olan vaka sayısı 65,75'e yükseldi.

UŞAK'IN BAŞARISI SÜRÜYOR
Türkiye'nin virüse karşı başarısıyla dikkat çeken kentlerinden olan Uşak'ta ise ivme olumlu yönde tersine döndü. Geçen hafta 18,40'lık vaka sayısı 10,83'e düştü.

Ege bölgesinin "mavi" noktası Uşak'ta hedef başarıyı korumak...

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