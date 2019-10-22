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İzmir'de 'Gürültü yapıyorsunuz' dedi, pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 22.10.2019, 09:38

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişi, boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

İzmir Buca'da gürültü kavgası! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

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