İzmir'de 'Gürültü yapıyorsunuz' dedi, pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdegurultu-yapiyorsunuz-dedi-pompali-tufekle-ates-acti-3-yarali" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişi, boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.