İzmir Buca'da gürültü kavgası! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişi, boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. 3 arkadaş alkol almak ve sohbet etmek için boş araziye geldi. Üç arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen ve "Çok gürültü yapıyorsunuz" diyen K.E. ile tartıştı.