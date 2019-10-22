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'da kavgası! tüfekle saçtı

İzmir Buca'da gürültü kavgası! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

22.10.2019, 09:14 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019,09:40

'in ilçesinde, bir kişi, boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa yaptıkları gerekçesiyle tüfekle ateş açtı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. 3 arkadaş alkol almak ve sohbet etmek için boş araziye geldi. Üç arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen ve "Çok yapıyorsunuz" diyen K.E. ile tartıştı.

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