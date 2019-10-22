İzmir'in Buca ilçesinde, bir kişi, boş arazide alkol aldığı ileri sürülen üç arkadaşa gürültü yaptıkları gerekçesiyle pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/5 sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi. 3 arkadaş alkol almak ve sohbet etmek için boş araziye geldi. Üç arkadaş burada vakit geçirdikleri sırada, yanlarına gelen ve "Çok gürültü yapıyorsunuz" diyen K.E. ile tartıştı.
İzmir Buca'da gürültü kavgası! Pompalı tüfekle dehşet saçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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