İzmir'deki camide HES kodlu ibadet! Örnek olacak tedbirler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-camide-hes-kodlu-ibadet-ornek-olacak-tedbirler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Hacı Uslu Camisi’nde hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, HES koduyla camiye girerek ibadet ediyor. Vatandaşın sağlığını düşünerek HES kodu uygulamasını başlattıklarını ifade eden Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Yorulmaz, diğer camilere örnek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Cami cemaati ise uygulamadan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Korona virüsü salgınında alınan tedbirler kapsamında uygulamaya konulan HES kodu, bugüne kadar kamu kuruluşlarında, önemli noktalarda ve toplu taşıma araçlarında kullanılıyor. İzmir'de Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Yorulmaz ve İmam İlyas Avcı da, aldıkları kararla Bornova ilçesinde bulunan Hacı Uslu Camisi'nde HES kodu uygulamasına geçti. Camiye gelen vatandaşlar HES Kodu sorgusu yapılarak cami içerisine alınıyor. HES Kodu olmayan vatandaşlar ise cami avlusunda namazlarını kılabiliyor. Her hafta düzenli olarak dezenfekte edilen camide vatandaşlara; maske, galoş ve seccade de verilerek steril bir ortamda ibadet edilmesi sağlanıyor.





"VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Konuyla ilgili konuşan Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gökhan Yorulmaz, kamu kuruluşları ve toplu taşıma araçlarında HES kodunun zorunlu hale gelmesinden sonra böyle bir uygulamaya geçtiklerini belirterek, "Buradaki önceliğimiz insan sağlığıdır. Her vakte ve özellikle cuma namazına gelen cemaatimize HES kodunu birebir sorarak burada sağlıklı bir namaz eda etmeyi amaçladık. 1 aydır HES kodu uygulamasını camimizde uyguluyoruz. Camiye gelen vatandaşımızın ayağında çorap yoksa galoş veriyoruz. Seccadesi yoksa seccade veriyoruz, maskesi yoksa maske veriyoruz. Bunları camiye adım atmadan veriyoruz. Vatandaşlar camiye girerken ellerini dezenfekte ediyor. Burada engelleme meselesi yok, vatandaşımızın sağlığı bizim için çok önemli. HES kodu olmayan vatandaşlar ise dış mekanda namazlarını kılabiliyorlar. Yine onlara da maske, seccade ve galoş veriyoruz. Mesafeye dikkat ederek namazlarını kılabiliyorlar" dedi.





"DİĞER CAMİLERE ÖRNEK OLMAYI AMAÇLIYORUZ"

Cami cemaatinin HES kodu uygulamasını ilk zamanlarda şaşkınlıkla karşıladığını ifade eden Gökhan Yorulmaz, "Sonrasında bizim cemaatimiz arttı, onları koruduğumuzu anladılar. Çok mutlu olduk. Camimizi her hafta perşembe günü dezenfekte ediyoruz. Biz burada son derece iyi bir hizmet verdiğimize inanıyoruz. Bu uygulamamız diğer cami imamlarının da dikkatini çekmiş, telefonla arayıp iyi bulduklarını söylüyorlar. Biz de diğer camilere örnek olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.





KURALLARA UYUM TAM

Caminin imamı İlyas Avcı ise cemaatin ve toplumun sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Almış olduğumuz cihazla camimizi her hafta dezenfekte ediyoruz. Cemaatimize her zamankinden daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Seccadeleri üzerinde namaz kılmalarını, maskesiz namaz kılmamalarını, mesafeye dikkat etmelerini ve ellerini dezenfekte etmelerini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.





Cami cemaati ise HES kodu uygulamasının güven verici bir olduğunu ve ibadet esnasında da pandemi kurallarına dikkat ettiklerini ifade ederek uygulamadan memnun olduklarını söyledi.



Bornova Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve külliye gibi inşa edilen Hacı Uslu Camisi'nde sağlık ocağı, Kur'an kursu, meslek edindirme kursu, 20 kişilik toplantı salonu ve banyo imkanı bulunuyor.