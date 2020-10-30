İzmir'deki depremde enkaz altından bir çocuk kurtarıldı! Son durum nedir?

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İzmir açıklarındaki deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında kalan bir çocuk kurtarıldı. İzmir'de son duurm nedir?

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan vatandaşlar, ağır hasar gören binaları tahliye etmeye devam ediyor.

Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.