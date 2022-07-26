İzmir'deki Harmandalı çöplüğü tehlike saçıyor | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirdeki-harmandali-coplugu-tehlike-saciyor-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de 1992 yılında faaliyet geçen Harmandalı çöp depolama alanı tehlike saçmaya devam ediyor. 10 milyon ton çöpün depolandığı alanda yaşanan toprak kaymaları bölge halkının kabusu olurken bölge insan sağlığını da tehdit ediyor. Tonlarca ağırlıktaki çöpten yer altına sızan sular toprak kaymasına ve elektrik direklerinin de devrilmesine yol açıyor. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar bölgede yaşanan sıkıntıları aktarırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bölgeye gelip sorunları dinlemediğini de belirtti. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.