  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki Harmandalı çöplüğü tehlike saçıyor | Video

    İzmir'deki Harmandalı çöplüğü tehlike saçıyor | Video

    Giriş Tarihi: 26.07.2022, 12:28

    İzmir'de 1992 yılında faaliyet geçen Harmandalı çöp depolama alanı tehlike saçmaya devam ediyor. 10 milyon ton çöpün depolandığı alanda yaşanan toprak kaymaları bölge halkının kabusu olurken bölge insan sağlığını da tehdit ediyor. Tonlarca ağırlıktaki çöpten yer altına sızan sular toprak kaymasına ve elektrik direklerinin de devrilmesine yol açıyor. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar bölgede yaşanan sıkıntıları aktarırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bölgeye gelip sorunları dinlemediğini de belirtti. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

    Aydın’da yürek ısıtan davranış! Denizle buluşma isteğini yerine getirdiler | Video
    Aydın'da yürek ısıtan davranış! Denizle buluşma isteğini yerine getirdiler | Video
    Mahalle kavgasında silahlar patladı: Hırslarını alamayıp bekçiye saldırdılar!
    Mahalle kavgasında silahlar patladı: Hırslarını alamayıp bekçiye saldırdılar!
    Aydın Söke’de orman yangını! İşte bölgedeki son durum... | Video
    Aydın Söke'de orman yangını! İşte bölgedeki son durum... | Video
    İzmir’de bariyerlere çarpan araç takla atarak otoparka düştü | Video
    İzmir'de bariyerlere çarpan araç takla atarak otoparka düştü | Video
    İzmir’de kadın ESHOT şoförüne çirkin saldırı | VİDEO
    İzmir'de kadın ESHOT şoförüne çirkin saldırı | VİDEO
    Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü
    Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü
    İzmir Bornova’da korkutan makilik yangını! Helikopterler havalandı
    İzmir Bornova'da korkutan makilik yangını! Helikopterler havalandı
    Aydın’da faciadan dönüldü! Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı
    Aydın'da faciadan dönüldü! Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev aldı
    Ege’de Yunanistan’a suçüstü! İnsansız hava aracı her anını görüntüledi
    Ege'de Yunanistan'a suçüstü! İnsansız hava aracı her anını görüntüledi
    Manisa’daki orman yangını dehşetini gözyaşları ile anlattılar
    Manisa'daki orman yangını dehşetini gözyaşları ile anlattılar
    Denizli’de koca terörü: Çocuklarının gözleri önünde bıçakladı!
    Denizli'de koca terörü: Çocuklarının gözleri önünde bıçakladı!
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
    Kütahya’daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor! İşte bölgedeki son durum...
    Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor! İşte bölgedeki son durum...
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde neler oldu? İzmir Valiliği'nden açıklama

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aydın’da yürek ısıtan davranış! Denizle buluşma isteğini yerine getirdiler | Video
    Aydın'da yürek ısıtan davranış! Denizle buluşma isteğini yerine getirdiler | Video
    Mahalle kavgasında silahlar patladı: Hırslarını alamayıp bekçiye saldırdılar!
    Mahalle kavgasında silahlar patladı: Hırslarını alamayıp bekçiye saldırdılar!
    Aydın Söke’de orman yangını! İşte bölgedeki son durum... | Video
    Aydın Söke'de orman yangını! İşte bölgedeki son durum... | Video
    İzmir’de bariyerlere çarpan araç takla atarak otoparka düştü | Video
    İzmir'de bariyerlere çarpan araç takla atarak otoparka düştü | Video
    İzmir’de kadın ESHOT şoförüne çirkin saldırı | VİDEO
    İzmir'de kadın ESHOT şoförüne çirkin saldırı | VİDEO
    Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü
    Karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü genci defalarca bıçaklayarak öldürdü