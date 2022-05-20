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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'deki vahşette yeni gelişme! Vahşice öldürdüğü eşini daha önce de defalarca tehdit etmiş

    İzmir'deki vahşette yeni gelişme! Vahşice öldürdüğü eşini daha önce de defalarca tehdit etmiş

    Giriş Tarihi: 20.05.2022, 17:49

    İzmir Karabağlar'da meydana gelen kan donduran olayda 69 yaşındaki Ş.T., bir süredir ayrı yaşadığı eşi 61 yaşındaki Nurel Türkmen'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Zanlının daha önce de eşini defalarca tehdit ettiği öğrenilirken, Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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    İzmir'in Karabağlar ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet sonrasında o anları kayda alan bir vatandaş ise şoka girdi.

    Olay, saat 16.00 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Nurel Türkmen (61) evinin yakınlarında yürüdüğü esnada, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ş.T. (69) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T., bıçakla ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle talihsiz kadın kanlar içinde kalırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralandığı belirlenen Nurel Türkmen, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Türkmen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    KAN DONDURAN ANLAR KAMERADA
    Öte yandan yaşanan korkunç olayın hemen sonrası, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde olayı cep telefonu kamerası ile kayda alan kadının korkuyla bağırması, ayrı yaşadığı karısını bıçaklayan adamın da bağırdığı anlar yer aldı.

    KISKANDIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ
    Türkmen'i defalarca bıçaklayan ayrı yaşadığı eşi Ş.T. ise, polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Ş.T.'nin ayrı yaşadığı eşi Nurel Türkmen'i kıskandığı için aralarında tartışma çıktığı ve Ş.T.'nin bu yüzden eşini bıçakladığı öne sürüldü.
    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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