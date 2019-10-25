 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde doğal gaz paniği! Ekipler sokak sokak tarama yaptı

İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde doğal gaz paniği! Ekipler sokak sokak tarama yaptı

Giriş Tarihi: 25.10.2019, 09:36

İzmir’in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka’da ilçelerinde yaşayan vatandaşların ‘yoğun şekilde doğal gaz kokusu’ aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİRGAZ’a bağlı ekipler teyakkuza geçti. Sokak sokak gezilerek doğal gaz kaçağı arandı. İşte o anlar...

İzmir'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde yaşayan vatandaşlarca, "Doğalgaz Acil Müdahale 187" hattına çok sayıda 'aşırı derecede doğal gaz kokusu alıyorum' ihbarında bulunuldu. Bayraklı ilçeye ait Postacılar Mahallesi ve Karşıyaka'ya ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Girne Caddesi bölgelerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine İZMİRGAZ'a bağlı çok sayıda ekip teyakkuza geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen ihbarlar üzerine, 4 ekip, 1 tarama aracı ve çok sayıda personelin katılımı ile sokak sokak gezilerek doğal gaz kaçağı arandı. Sokaklar ve caddeler üzerinde bulunan kanalizasyon bacaları, binaların girişinde bulunan doğal gaz servis kutuları ve 10 adet doğal gaz basınç düşürme istasyonu dedektörler ile kontrolleri yapılarak kaçak arandı. Yapılan detaylı aramalar neticesinde herhangi bir doğal gaz kaçağına veya kokusuna rastlanılmadı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde doğal gaz paniği! Ekipler sokak sokak tarama yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...
İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...
İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Başkan Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım
Başkan Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım
Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti
Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
İzmir'de hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...
İzmir Konak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...
İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu! İşte saniye saniye o anlar...
Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu! İşte saniye saniye o anlar...
Sirkte dehşet anları! Gösteri yapan ayı terbiyecisine böyle saldırdı! İşte saniye saniye o görüntüler...
Sirkte dehşet anları! Gösteri yapan ayı terbiyecisine böyle saldırdı! İşte saniye saniye o görüntüler...
İzmir'de duygulandıran hareket! 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı
İzmir'de duygulandıran hareket! 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı
Denizli'de Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı: 13 yaralı
Denizli'de Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı: 13 yaralı