İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde doğal gaz paniği! Ekipler sokak sokak tarama yaptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirin-karsiyaka-ve-bayrakli-ilcelerinde-dogal-gaz-panigi-ekipler-sokak-sokak-tarama-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka’da ilçelerinde yaşayan vatandaşların ‘yoğun şekilde doğal gaz kokusu’ aldıklarına yönelik yaptıkları ihbarlar üzerine İZMİRGAZ’a bağlı ekipler teyakkuza geçti. Sokak sokak gezilerek doğal gaz kaçağı arandı. İşte o anlar...

İzmir'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin iki büyük ilçelerinden Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde yaşayan vatandaşlarca, "Doğalgaz Acil Müdahale 187" hattına çok sayıda 'aşırı derecede doğal gaz kokusu alıyorum' ihbarında bulunuldu. Bayraklı ilçeye ait Postacılar Mahallesi ve Karşıyaka'ya ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Girne Caddesi bölgelerinden gelen yoğun ihbarlar üzerine İZMİRGAZ'a bağlı çok sayıda ekip teyakkuza geçti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelen ihbarlar üzerine, 4 ekip, 1 tarama aracı ve çok sayıda personelin katılımı ile sokak sokak gezilerek doğal gaz kaçağı arandı. Sokaklar ve caddeler üzerinde bulunan kanalizasyon bacaları, binaların girişinde bulunan doğal gaz servis kutuları ve 10 adet doğal gaz basınç düşürme istasyonu dedektörler ile kontrolleri yapılarak kaçak arandı. Yapılan detaylı aramalar neticesinde herhangi bir doğal gaz kaçağına veya kokusuna rastlanılmadı.

İHA