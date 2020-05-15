Kanser hastası ve down sendromlu olan çocuk koronavirüsü yendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/kanser-hastasi-ve-down-sendromlu-olan-cocuk-koronavirusu-yendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Hem kanser hastası hem de down sendromlu olan 10 yaşındaki Mustafa Karaoğlan, koronavirüsü yenmeyi başardı. Karaoğlan, koronavirüsü uygulanan plazma tedavi yöntemi sayesinde yendi. 10 yaşındaki Karaoğlan, hastaneden taburcu edildi.