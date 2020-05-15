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    Kanser hastası ve down sendromlu olan çocuk koronavirüsü yendi

    Giriş Tarihi: 15.05.2020, 16:18

    Hem kanser hastası hem de down sendromlu olan 10 yaşındaki Mustafa Karaoğlan, koronavirüsü yenmeyi başardı. Karaoğlan, koronavirüsü uygulanan plazma tedavi yöntemi sayesinde yendi. 10 yaşındaki Karaoğlan, hastaneden taburcu edildi.

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