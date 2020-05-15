Hem kanser hastası hem de down sendromlu olan 10 yaşındaki Mustafa Karaoğlan, koronavirüsü yenmeyi başardı. Karaoğlan, koronavirüsü uygulanan plazma tedavi yöntemi sayesinde yendi. 10 yaşındaki Karaoğlan, hastaneden taburcu edildi.
Kanser hastası ve down sendromlu olan çocuk koronavirüsü yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.