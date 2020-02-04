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Kanser vakaları artıyor mu?

Giriş Tarihi: 04.02.2020, 14:37

Her yıl dünyadan milyonlarca kişinin hayatını etkileyen kansere farkındalık yaratmak için bugün Dünya Kanser Günü olarak kutlanıyor. Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar kanserle yaşamı ve mücadeleyi A Haber’e anlattı. Dizdar: “Erken tanı bile olsa biz tedaviyi aynı şekilde uyguluyoruz. Kanser tedavilerinde radyoterapinin teknolojisi gelişiyor ancak kullanılan radyasyonda bir değişiklik yoktur.” dedi.

"EN ÖNEMLİ NOKTA BESLENME"
Onkolog Doç. Dr. Yavuz Dizdar: " Kanser noktasında gelişmeler elbette var. Ancak örneğin kanser aşısı gibi bir durum yakın zamanda görülmüyor çünkü tümör değişkendir. Bizim aşılardaki ana sorunumuz hedeflediğimiz ne ise onun sabit kalmamasıdır. Kanser de değişken olduğu için aşı geliştirme ihtimalimiz zayıflıyor." ifadelerinde bulundu.

Zararlı alışkanlıklar, fazla kilo ve hareketsiz yaşamın insan sağlığına zararlı olduğunu belirten Dizdar: "Bizim esas üzerimize düşen yükümlülük hastalığın ortaya çıkmasını engellemektir. Bu yüzden devamlı olarak beslenmeye dikkat çekiyoruz. Beslenme alanında önerilerimiz yoğurdu evde yapma, hızlı üretilmiş beyaz etlerden uzak durma gibi tavsiyelerdir. Bunlar yalnızca kanserle ilişkili değil insanın dokusunu bozan kalıntıları bünyesinde barındırmaktadır bu yüzden dikkatli beslenmeye önemle vurgu yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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