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    Karda yürümenin 5 kuralı! Düşmemek için bunlara dikkat

    Giriş Tarihi: 18.01.2021, 12:21

    Birçok ilde kar yağışı görülüyor. Kentler beyaz gelinliğini giydi. Kaldırımlar buz ve karla kaplandı. Hal böyle olunca sokakta yürümek de zorlaştı. Peki Karda nasıl yürünür? Nelere dikkat edilmeli? Karlı yolda düşmeden yürümenin püf noktası, elleri ceplere sokmamak olduğunu belirten uzmanlar, küçük adımlarla dizleri haff kırarak yürüme tavsiyesi bulunuyor. Ayrıca, ıslak gibi görünen fakat buz kaplı olan yollara ve mermer apartman girişlerinin kaygan olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor.

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