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    Yeniasır TV Yaşam Karpuz sezonu geldi! İyi karpuz nasıl seçilir? Kelek karpuz nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

    Karpuz sezonu geldi! İyi karpuz nasıl seçilir? Kelek karpuz nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 13.06.2020, 15:37

    Karpuzun mevsimi geldi. Bu sıcak havalarda buz gibi karpuz iyi gider. Ancak karpuz seçimi oldukça önemli. Lezzetli ve kaliteli karpuz yemek isteyenleri buraya alalım! İyi karpuz nasıl seçilir? Kelek karpuz nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

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