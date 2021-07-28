Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda bulunan beton bariyeri söküp yaklaşık 20 metre ileriye fırlattı. O esnada kaldırımdan geçen bir yaya ise isabet olmaktan son anda kurtulurken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada fırlayan beton bariyerden son anda kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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