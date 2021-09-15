Korona virüse yenilen doktor son yolculuğuna uğurlandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/korona-viruse-yenilen-doktor-son-yolculuguna-ugurlandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Özel bir hastanede görev yapan ve korona virüs salgınına yakalanması sonrasında hayatını kaybeden ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Hasan Feyzi Katıöz, Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde toprağa verildi. Amcası Ali Katıöz tarafından kıldırılan cenaze namazında Katıöz'ün 3 küçük oğlu da ön safta yer tutarak babalarına son görevlerini yerine getirdi.