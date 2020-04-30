Koronavirüsü yok saydılar! İtalya sokaklarında at yarışı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/koronavirusu-yok-saydilar-italya-sokaklarinda-at-yarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan İtalya sokaklarında kalabalık bir grup sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak at yarışı düzenledi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da ,sokağa çıkma yasağına rağmen Palermo kentinde yaklaşık 20 kişilik grup caddede at yarışı düzenledi.

TEPKİ ÇEKTİ

Görenleri hayrete düşüren görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, olaya tepki gösteren birçok kişi, "Ne sosyal izolayona ne de trafik kurallarına uyuyorlar. Umarız ciddi tedbirler alınıyordur" dedi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan Buggy ve Scooter isimli yarış atları, sağlık durumlarının kontrolü için bir tesise getirildi.Yarışın organizatörleri ve iki at sürücüsü henüz yakalanamadı.