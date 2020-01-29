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Kütahya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, polis aracına çarpıp kaçmak isterken yakalandı

Giriş Tarihi: 29.01.2020, 15:27

Kütahya'da kavgaya karıştığı iddiasıyla aranan şüpheli E.A. kullandığı otomobille kendisini takip eden ve dur ihtarında bulunan polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan E.A.'nın 1,21 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. İkbal Sokak üzerinde kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Kavgaya karışan E.A.'nın 43 AAF 871 plakalı otomobil ile kaçtığı tespit edildi. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, kaçan aracı görüp, 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli E.A. ise kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışırken polis aracına çarptı. Bir polisin yaralandığı kazanın ardında şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.1.21 promil alkollü olduğu belirlenen E.A., polis merkezine götürüldü.

Kazada yaralanan polis memuru ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA

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