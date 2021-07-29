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    Yeniasır TV Yaşam Kütahya'da orman yangını

    Kütahya'da orman yangını

    Giriş Tarihi: 29.07.2021, 15:01

    Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Samrık köyü yakınlarındaki karaçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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