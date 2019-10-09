Kütahya’da kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kütahya'da tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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