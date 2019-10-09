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Kütahya'da tren hemzemin geçitte kamyonete çarptı

Giriş Tarihi: 09.10.2019, 11:12

Kütahya’da kontrolsüz hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kütahya'da hemzemin geçitte feci kaza! Yaralılar var

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