Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Makinist Y.Ö'nün kullandığı 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Eskişehir seferini yapan yük treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.
Kütahya'da hemzemin geçitte feci kaza! Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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