Kütahya'da hemzemin geçitte feci kaza! Yaralılar var

Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Makinist Y.Ö'nün kullandığı 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Eskişehir seferini yapan yük treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı. HABERİN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYIN