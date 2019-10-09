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'da ! Yaralılar var

Kütahya'da hemzemin geçitte feci kaza! Yaralılar var

09.10.2019, 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019,11:13

'da yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Makinist Y.Ö'nün kullandığı 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Eskişehir seferini yapan yük treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Kadir Gencer idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.

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