Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna! Boksör Tuğba Nur Uzun'dan azim dolu hikaye...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manavliktan-turkiye-sampiyonluguna-boksor-tugba-nur-uzundan-azim-dolu-hikaye" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tuğba Nur Uzun, küçük yaşta manavda çalışan bir kız çocuğuydu. Tek amacı, ailesine faydalı bir evlat olmaktı. Alışveriş için manava giden bir Milli Takım Boks Antrenörü Oktay Çiçek, küçük Tuğba'yı meyve kasalarını taşırken fark etti. Ona boks yapmayı teklif etti ve Tuğba'nın hayat hikayesi o gün başladı. Kısa zamanda büyük işler başardı. İşte o hikaye...