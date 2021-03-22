  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna! Boksör Tuğba Nur Uzun'dan azim dolu hikaye...

    Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna! Boksör Tuğba Nur Uzun'dan azim dolu hikaye...

    Giriş Tarihi: 22.03.2021, 18:10

    Tuğba Nur Uzun, küçük yaşta manavda çalışan bir kız çocuğuydu. Tek amacı, ailesine faydalı bir evlat olmaktı. Alışveriş için manava giden bir Milli Takım Boks Antrenörü Oktay Çiçek, küçük Tuğba'yı meyve kasalarını taşırken fark etti. Ona boks yapmayı teklif etti ve Tuğba'nın hayat hikayesi o gün başladı. Kısa zamanda büyük işler başardı. İşte o hikaye...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna! Boksör Tuğba Nur Uzun'dan azim dolu hikaye... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    TBMM bahçesine yıldırım düştü!
    TBMM bahçesine yıldırım düştü!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü!
    Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 187. bölüm fragmanı
    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    İzmir'de isyan ettiren görüntü!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor
    22 Mart Pazartesi hava durumu
    22 Mart Pazartesi hava durumu
    HES kodu tartışmasında kan aktı! Kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
    HES kodu tartışmasında kan aktı! Kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı