Manisa Akhisar deprem anı görüntüleri güvenlik kamerasında! Markette raflar böyle savruldu

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem anı marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Markette bulunan raflardaki ürünler deprem anında yerlere savruldu. İşte o anlar böyle kaydedildi...