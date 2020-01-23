Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem anı marketin güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Markette bulunan raflardaki ürünler deprem anında yerlere savruldu. İşte o anlar böyle kaydedildi… Manisa'da vatandaşların deprem nöbeti! Geceyi dışarıda geçirdiler İzmir'de panik anları kamerada! Depremden böyle kaçtılar Manisa Akhisar'a depremde yıkılan evler böyle görüntülendi
Manisa Akhisar deprem anı görüntüleri güvenlik kamerasında! Markette raflar böyle savruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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