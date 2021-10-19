Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kargo çalışanının el frenini çekmeyi unuttuğu kapalı kasa minibüs, geri geri giderek seyir halindeki araçların ortasına daldı. Cadde esnafından Bilal Elmas (34), araca binip el frenini çekerek durdurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'da hareketli anlar! El freni çekilmeyen araç faciaya davetiye çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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