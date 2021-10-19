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    Yeniasır TV Yaşam Manisa'da hareketli anlar! El freni çekilmeyen araç faciaya davetiye çıkardı

    Manisa'da hareketli anlar! El freni çekilmeyen araç faciaya davetiye çıkardı

    Giriş Tarihi: 19.10.2021, 12:10

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kargo çalışanının el frenini çekmeyi unuttuğu kapalı kasa minibüs, geri geri giderek seyir halindeki araçların ortasına daldı. Cadde esnafından Bilal Elmas (34), araca binip el frenini çekerek durdurdu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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