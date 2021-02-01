Manisa'da kan donduran cinayet! 4 genç neden öldürüldü?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/manisada-kan-donduran-cinayet-4-genc-neden-olduruldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi. Peki 4 genç neden öldürüldü? Olayla ilgili son dakika gelişmeleri neler? A Haber'den Sefer Ayçe detayları aktardı.