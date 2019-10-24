Manisa'nın Yunusemre ilçesi kırsal Demirci Mahallesi'nde bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan doğal kaynak suyu, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşların akınına uğruyor. Manisa'da kayaların arasından gelen şifa! Bu su için kilometrelerce yol geliyorlar
Manisa'da kayaların arasından akan su için kilometrelerce uzaklıktan geliyorlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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