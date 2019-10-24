Manisa'da kayaların arasından gelen şifa! Bu su için kilometrelerce yol geliyorlar

Manisa'nın Yunusemre ilçesi kırsal Demirci Mahallesi'nde bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan doğal kaynak suyu, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşların akınına uğruyor.