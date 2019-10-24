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'da kayaların arasından gelen şifa! Bu su için kilometrelerce yol geliyorlar

Manisa'da kayaların arasından gelen şifa! Bu su için kilometrelerce yol geliyorlar

24.10.2019, 10:31 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,12:03

'nın ilçesi kırsal 'nde bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan doğal kaynak suyu, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşların akınına uğruyor.

Yuntdağı bölgesinin 30 haneli 100 nüfuslu kırsal 'ndeki, dağdan kayaların arasından inen kaynak suyunun yüzeye çıktığı yere, arsa sahibi emekli bekçi (66) tarafından çeşme yaptırıldı.

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