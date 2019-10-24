Manisa'nın Yunusemre ilçesi kırsal Demirci Mahallesi'nde bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan doğal kaynak suyu, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşların akınına uğruyor.
Yuntdağı bölgesinin 30 haneli 100 nüfuslu kırsal Demirci Mahallesi'ndeki, dağdan kayaların arasından inen kaynak suyunun yüzeye çıktığı yere, arsa sahibi emekli bekçi Halil Palaz (66) tarafından çeşme yaptırıldı.
Manisa'da kayaların arasından gelen şifa! Bu su için kilometrelerce yol geliyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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