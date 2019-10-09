Manisa'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarılıyor!

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 340 yıllık kızılçam ağacının gövde bölümü, bir binanın 2'nci ve 3'üncü katının balkonundan geçiyor. Mimarlar tarafından, ağaca zarar verilmeyecek şekilde inşa edilen bina, yıllardır ayakta duruyor.