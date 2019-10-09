Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 340 yıllık kızılçam ağacının gövde bölümü, bir binanın 2'nci ve 3'üncü katının balkonundan geçiyor. Mimarlar tarafından, ağaca zarar verilmeyecek şekilde inşa edilen bina, yıllardır ayakta duruyor. Manisa'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarılıyor
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