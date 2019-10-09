Manisa'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarılıyor

'DOĞANIN YAPISINI KORUDUK'

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Öğretim Görevlisi Saffet Çelebi, "Bu ağacın yapılan araştırmalara göre 340 yıllık bir mazisi var. Hem ağaca hem insana saygıdan dolayı biz bu binanın projesini ağaca göre şekillendirdik. Bu ağacı kesmeye kıyamadık. Balkonlardan ağaç için çıkış yerleri yaptık. Ağacın büyüyeceğini hesap ederek gövde kısmı için balkonların içerisini biraz bol yaptık. Ağacın en üstü teras yerine denk geliyor. Biz de bu ağacın gölgesinde yaz aylarında oturuyoruz. Bu yaptığımız projeyle, doğanın yapısını koruduk. Bu da bizi mutlu etti. Yaptığımız bu iş insanlara da bir örnek oldu. Bunu ilk defa görenler çok şaşırıyor" dedi.