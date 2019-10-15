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Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı

Giriş Tarihi: 15.10.2019, 10:51

Manisa'nın kırsal Osmancalı Mahallesi'ndeki bir kıraathane, içerisinde sarı-kırmızı eşyalar ve takımın tarihini anlatan fotoğraflarla adeta Galatasaray müzesini andırıyor. Bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın (61) işlettiği kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak.

Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı! Eleştirmek yasak

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