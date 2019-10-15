Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı! Eleştirmek yasak

Manisa'nın kırsal Osmancalı Mahallesi'ndeki bir kıraathane, içerisinde sarı-kırmızı eşyalar ve takımın tarihini anlatan fotoğraflarla adeta Galatasaray müzesini andırıyor. Bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın (61) işlettiği kıraathanede Galatasaray'ı eleştirmek yasak.

Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi'nde yaşayan ve bir Galatasaray fanatiği olan Sadrettin Turan'ın işlettiği kıraathanenin her yerine sarı kırmızı renkler hakim. Evli, 3 çocuk babası Sadrettin Turan, 30 yıl önce kurduğu kıraathanenin her bir köşesini sarı-kırmızıya boyarken bir yandan da takımın neredeyse her yılına ait fotoğrafları bularak işletmenin duvarlarına astı.