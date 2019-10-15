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'daki bu kıraathanede her yer ! Eleştirmek yasak

Manisa'daki bu kıraathanede her yer sarı-kırmızı! Eleştirmek yasak

15.10.2019, 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019,10:53

'nın kırsal 'ndeki bir , içerisinde eşyalar ve takımın tarihini anlatan fotoğraflarla adeta müzesini andırıyor. Bir fanatiği olan 'ın (61) işlettiği kıraathanede 'ı eleştirmek yasak.

Yunusemre ilçesi 'nde yaşayan ve bir fanatiği olan 'ın işlettiği kıraathanenin her yerine renkler hakim. Evli, 3 çocuk babası , 30 yıl önce kurduğu kıraathanenin her bir köşesini sarı-kırmızıya boyarken bir yandan da takımın neredeyse her yılına ait fotoğrafları bularak işletmenin duvarlarına astı.

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