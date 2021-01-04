Maraşlı dizisinin 1. bölüm tanıtımı yayınlandı

atv ekranlarında 11 Ocak 2021 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak Maraşlı dizisinin 1. bölümü için nefesleri kesen yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Maraşlı'nın yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Denizve Alina Boz paylaşıyor.
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