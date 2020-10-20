Marmaris ve Bodrum'da nüfus patlaması

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Koronavirüs salgını nedeniyle yazlık yerlere büyük talep yaşanıyor. Özellikle Ege Bölgesi izole bir hayat yaşamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Muğla'da yazlığı bulunan vatandaşlar dönmek yerine orada yaşamayı tercih etti. Muğla'nın nüfusu diğer illerden gelen ve yazlıklarında kalan vatandaşlarla birlikte 2 milyona yaklaştı. Gözde turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça’da da arazi ve konut fiyatları tavan yaptı. Detayları A Haber'den Vural Efecik konuğu ile birlikte değerlendirdi.