Maske takmak koronavirüsten korur mu? Doğru maske kullanımı nasıl olmalı? Maske kullanımına ilişkin kurallar neler? İşte detaylar...

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de de görülen virüs, hızla kontrol altına alınmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablonun olumsuza dönmemesi açısından bazı uyarılarda bulunarak, maske kullanımına dikkati çekiyor. Peki, maske takmak koronavirüsten korur mu? Doğru maske kullanımı nasıl olmalı? Maske kullanımına ilişkin kurallar neler? İşte detaylar...