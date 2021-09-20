Mavi Vatan'da kritik tatbikat!

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Mavi Vatan kritik bir tatbikata ev sahipliği yapıyor. Bugün yapılacak olan tatbikatta satha çıkma özelliğini yitiren denizaltı, paraşütlü arama kurtarma timleri tarafından ve ilk müdahale gerçekleştirilecek. Yaralılar Türkiye'nin ilk yerli ve milli TCG Alemdar'a getirilicek. Tatbikata Türkiye, ABD ve İtalya Deniz Kuvvetleri katılırken, İspanya ise gözlemci ülke olarak yer alıyor. 24 Eylül’e kadar sürecek tatbikat, Alarm ve Arama Eğitimleri Safhası ile devam ediyor. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.