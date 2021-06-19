Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik!

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Meles Çayı'ndan yayılan kötü kokuya bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşı isyan ettiriyor. Kanalizasyon, evsel atıklar ve çevresel atıklar arıtılmadan Meles Çayı'na bırakılıyor ve hava sıcaklığı arttıkça da koku iyice dayanılmaz bir hale geliyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.