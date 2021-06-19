İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Meles Çayı'ndan yayılan kötü kokuya bir türlü çözüm bulunamaması vatandaşı isyan ettiriyor. Kanalizasyon, evsel atıklar ve çevresel atıklar arıtılmadan Meles Çayı'na bırakılıyor ve hava sıcaklığı arttıkça da koku iyice dayanılmaz bir hale geliyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.
Meles Çayı'nda yıllardır çözülemeyen kirlilik! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.